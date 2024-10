Amazon sfida la tv, speciale in diretta per le elezioni Usa (Di venerdì 18 ottobre 2024) Amazon sfida la tv e punta a diventare la piattaforma di riferimento per seguire la notte delle elezioni americane. L'azienda ha annunciato sul suo blog che trasmetterà in streaming su Prime Video uno speciale in diretta condotto dall'ex anchorman della trasmissione Nbc Nightly News, Brian Williams. Lo show inizierà il 5 novembre alle 23 italiane, giorno dell'election day. "Brian Williams sarà affiancato in diretta da ospiti di spicco del mondo dell'informazione e dei media tradizionali, con background e prospettive diverse, per condividere i risultati dei sondaggi in tempo reale e commenti", spiega la società aggiungendo che si tratterà di una "presentazione informativa, accessibile e non di parte". Questo speciale per la notte delle elezioni è l'ultima novità nella programmazione live di Amazon. Quotidiano.net - Amazon sfida la tv, speciale in diretta per le elezioni Usa Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di venerdì 18 ottobre 2024)la tv e punta a diventare la piattaforma di riferimento per seguire la notte delleamericane. L'azienda ha annunciato sul suo blog che trasmetterà in streaming su Prime Video unoincondotto dall'ex anchorman della trasmissione Nbc Nightly News, Brian Williams. Lo show inizierà il 5 novembre alle 23 italiane, giorno dell'election day. "Brian Williams sarà affiancato inda ospiti di spicco del mondo dell'informazione e dei media tradizionali, con background e prospettive diverse, per condividere i risultati dei sondaggi in tempo reale e commenti", spiega la società aggiungendo che si tratterà di una "presentazione informativa, accessibile e non di parte". Questoper la notte delleè l'ultima novità nella programmazione live di

