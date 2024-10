Alfa Romeo, richiamo per la Tonale: il freno potrebbe collassare in fase di frenata (Di venerdì 18 ottobre 2024) A causa di un montaggio errato, il pedale del freno della Tonale potrebbe collassare in fase di frenata. Stesso malfunzionamento anche sulla Dodge Hornet, anch’essa assemblata in Italia Dday.it - Alfa Romeo, richiamo per la Tonale: il freno potrebbe collassare in fase di frenata Leggi tutta la notizia su Dday.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) A causa di un montaggio errato, il pedale deldellaindi. Stesso malfunzionamento anche sulla Dodge Hornet, anch’essa assemblata in Italia

