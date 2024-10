A Monza sta per aprire un nuovo supermercato (e sta cambiando un pezzo di quartiere) (Di venerdì 18 ottobre 2024) L'insegna c'è già. Ma non è ancora stata comunicata la data di apertura al pubblico. Sono quasi ultimati i lavori per l'apertura di un nuovo punto vendita a marchio Penny a Monza. Il minimarket arriva in via Savonarola, all'angolo con via Rota nell'ambito del progetto di riqualificazione Monzatoday.it - A Monza sta per aprire un nuovo supermercato (e sta cambiando un pezzo di quartiere) Leggi tutta la notizia su Monzatoday.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) L'insegna c'è già. Ma non è ancora stata comunicata la data di apertura al pubblico. Sono quasi ultimati i lavori per l'apertura di unpunto vendita a marchio Penny a. Il minimarket arriva in via Savonarola, all'angolo con via Rota nell'ambito del progetto di riqualificazione

