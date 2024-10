Yemen, i bombardieri statunitensi colpiscono i depositi di armi degli huthi (Di giovedì 17 ottobre 2024) Gli Stati Uniti hanno colpito cinque depositi sotterranei di armi dei ribelli huthi nello Yemen usando i bombardieri strategici B-2, ha affermato la sera del 16 ottobre il segretario alla difesa statunitense Lloyd Austin. Leggi Internazionale.it - Yemen, i bombardieri statunitensi colpiscono i depositi di armi degli huthi Leggi tutta la notizia su Internazionale.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Gli Stati Uniti hanno colpito cinquesotterranei didei ribellinellousando istrategici B-2, ha affermato la sera del 16 ottobre il segretario alla difesa statunitense Lloyd Austin. Leggi

Usa - contro gli Houthi schierati i bombardieri B-2 : prima volta in Yemen - E' la prima volta che gli Stati Uniti utilizzano il bombardiere strategico B-2 […]. (Adnkronos) – Le forze armate americane hanno utilizzato bombardieri B-2 dell'aeronautica militare per colpire i siti di stoccaggio di armi usate dai miliziani sciiti Houthi nelle zone dello Yemen sotto il loro controllo. (Periodicodaily.com)

Attacco Usa contro gli Houthi nello Yemen - usati bombardieri B-2 - In un attacco è stato ucciso un comandante di Hezbollah. Nuovi raid in Libano. . Intanto le forze armate americane hanno colpito i siti di stoccaggio di armi degli Houthi nelle zone dello Yemen. Servizio di Marco Burini The post Attacco Usa contro gli Houthi nello Yemen, usati bombardieri B-2 first appeared on TG2000. (Tv2000.it)

Gli Usa attaccano lo Yemen con i bombardieri invisibili B-2 : bombe sugli Houthi - messaggio all’Iran - I B-2 Usa attaccano in Yemen: bombe sugli Houthi, messaggio all'Iran. Lo bombe che penetrano qualsiasi bunker incoraggiano Netanyahu. The post Gli Usa attaccano lo Yemen con i bombardieri invisibili B-2: bombe sugli Houthi, messaggio all’Iran appeared first on InsideOver. . (It.insideover.com)