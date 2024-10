Xbox Partner Preview: tutti gli annunci – Articolo in aggiornamento (Di giovedì 17 ottobre 2024) Oggi 17 ottobre va in onda un nuovo Xbox Partner Showcase dove scopriremo tutti i nuovi trailer dei tanti titoli dei Partner di Microsoft. Si parte subito con Remedy Entertainment con la seconda espansione di Alan Wake II: The Lake House. L'Articolo Xbox Partner Preview: tutti gli annunci – Articolo in aggiornamento proviene da NerdPool. Nerdpool.it - Xbox Partner Preview: tutti gli annunci – Articolo in aggiornamento Leggi tutta la notizia su Nerdpool.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Oggi 17 ottobre va in onda un nuovoShowcase dove scopriremoi nuovi trailer dei tanti titoli deidi Microsoft. Si parte subito con Remedy Entertainment con la seconda espansione di Alan Wake II: The Lake House. L'gliinproviene da NerdPool.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Xbox Partner Preview : annunciato un piccolo evento con grandi novità - ecco data e orario - L’Xbox Partner Preview è previsto per Giovedì 17 Ottobre 2024 alle ore 19:00 (italiane) della durata di 25 minuti e sarà possibile sintonizzarsi sul canale YouTube ufficiale per seguire l’evento. Considerando il nome della conferenza, appunto focalizzata su partner commerciali quali Remedy e 505 Games, è improbabile che possano venir mostrati titoli degli Xbox Game Studios, ma tutto è possibile. (Screenworld.it)

Xbox Partner Preview - annunciato l’evento di Ottobre 2024 con data - ora ed informazioni - Inoltre all’evento dovrebbe essere presente anche un video inedito di Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii, un nuovo trailer di Wuchang: Fallen Feathers, una serie di nuovi annunci riguardanti Xbox Game Pass ed anche “diverse anteprime mondiali”, come promesso da Microsoft su Xbox Wire. Il giornalista ha infatti ricordato che la presidente di Xbox, Sarah Bond, ha recentemente rivelato che Xbox ... (Game-experience.it)

Xbox Partner Preview Show in arrivo a breve - un leaker condivide nuove informazioni - twitter. Rumor: Xbox Partner Preview Show to be announced near the start of next week via NateDrake. com/o6s7tD2S2C — HazzadorGamin, Dragon of Dojima (@HazzadorGamin) October 13, 2024 . Quindi secondo il leaker Microsoft annuncerà il nuovo Xbox Partner Show all’inizio della prossima settimana, andando in questo modo sostanzialmente a replicare quanto fatto lo scorso anno, quando tenne l’Xbox ... (Game-experience.it)