Vieri esalta Lautaro: “È un grande campione. Conte? Il top in Italia” (Di giovedì 17 ottobre 2024) Vieri intervista Inter. Bobo Vieri, ex centravanti, ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera. Queste le sue considerazioni sulla corsa scudetto: "Non ho dubbi: il Napoli lotterà per Ilnerazzurro.it - Vieri esalta Lautaro: “È un grande campione. Conte? Il top in Italia” Leggi tutta la notizia su Ilnerazzurro.it (Di giovedì 17 ottobre 2024)intervista Inter. Bobo, ex centravanti, ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera. Queste le sue considerazioni sulla corsa scudetto: "Non ho dubbi: il Napoli lotterà per

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Vieri: “Per me Adani, Cassano e Ventola non esistono più. Nessuno deve toccare la mia famiglia” - Christian Vieri torna a parlare della fine dell’amicizia con Lele Adani, Antonio Cassano e Nicola Ventola. E chiude nettamente la porta a un’eventuale ricomposizione della frattura. (tpi.it)

VIERI, Se il Milan avesse segnato i rigori contro De Gea... - L’ex attaccante della Fiorentina, Christian Vieri, ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera in cui ha affrontato vari temi, tra cui l’ultimo match disputato ... (firenzeviola.it)

“La mia famiglia non deve essere toccata da nessuno. Loro per me non esistono più”: Christian Vieri replica alle parole di Antonio Cassano - “Per me non esistono più”. È con queste parole che Christian ‘Bobo’ Vieri ha commentato le dichiarazioni di Antonio Cassano al podcast “Passa dal BSMT”. L’ex calciatore di Real Madrid e Roma, infatti, ... (ilfattoquotidiano.it)