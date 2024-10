Zonawrestling.net - VIDEO: L’arbitro Dan Engler non riesce a sollevare Nia Jax e la fa cadere al suolo

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Durante il SummerSlam Premium Live Event, Nia Jax ha affrontato Bayley per il WWE Women’s Championship sconfiggendola e diventando così la nuova campionessa. Dopo la conquista del titolo la Jax ha continuato a lottare con l’ex Role Model e i fan pensano che la faida non finirà presto. Nia è stata recentemente protagonista dei live event della WWE nel Regno Unito, dove ha affrontato la sua rivale Bayley in diversi Street Fights con la cintura in palio, vincendo ogni incontro. L’inconveniente Durante lo show di New Castle, si è verificato un momento divertente che ha coinvoltoDan. Dopo l’incontro, la Jax ha faticato a uscire dal ring edha cercato di aiutarla, sollevandola. Tuttavia, il suo tentativo non è andato a buon fine e l’ha lasciatasul materassino a bordo ring prima di accasciarsi a sua volta.