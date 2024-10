Uomini e Donne, Mario Cusitore avvistato insieme a Cristiano Lo Zupone! (Di giovedì 17 ottobre 2024) Mario Cusitore, attuale protagonista del dating show di Uomini e Donne, è stato avvistato insieme a un ex cavaliere, Cristiano Lo Zupone. Ecco cosa è successo! Comingsoon.it - Uomini e Donne, Mario Cusitore avvistato insieme a Cristiano Lo Zupone! Leggi tutta la notizia su Comingsoon.it (Di giovedì 17 ottobre 2024), attuale protagonista del dating show di, è statoa un ex cavaliere,Lo. Ecco cosa è successo!

Morena furiosa con Mario a Uomini e Donne - Michele prende una drastica decisione - Morena svela perché non voleva raccontare di essere stata con Mario a Uomini e Donne La puntata del 17 ottobre di Uomini e Donne è stata caratterizzata da un nuovo scontro tra Mario Cusitore e Morena. “Non voglio più essere corteggiato da lei!” #UominieDonne pic. (Tutto.tv)

Uomini e Donne - l'opinione della puntata : Amal tradisce Michele ed esce con Alessio - che mossa! - Nella puntata di Uomini e Donne, in onda giovedì 17 ottobre 2024 su Canale 5, Sabrina torna ad essere messa da Gabriele mentre Amal scatena Michele Longobardi, uscendo con il collega tronista Alessio. (Comingsoon.it)

Uomini e Donne - Puntata Di Oggi : Michele Elimina Amal Dopo Una Lite! - Giovanna chiude con Gabriele mentre Fabio a sua volta chiude con lei perché non vuole una dama che frequenta anche altri cavalieri. Michele si arrabbia e dice che si sente preso in giro perché ha visto una differenza sostanziale nel comportamento di Amal con Alessio rispetto a quello con lui. Margherita a sua volta è infastidita perché lui non le aveva detto che era arrivato all’intimità con ... (Uominiedonnenews.it)