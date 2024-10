Un nuovo prestigioso riconoscimento per White King: il Premio alla Vita (Di giovedì 17 ottobre 2024) A White King, uno degli artisti più premiati ed apprezzati del momento, è stato conferito un nuovo e prestigioso Premio alla Vita nel corso della trentatreesima edizione della Festa della Vita. Questo riconoscimento arriva poco meno di un mese dal Premio Starlight ricevuto alla mostra del Cinema di Venezia, del Premio CocaCola, del Premio “Arte e Gusto” di Loredana Paolesse come “Eccellenza italiana 2023” nel campo pittorico e del suo primo Premio ottenuto con il concorso Original Taste. Questi sono solo alcuni dei riconoscimenti che il Maestro White King, eclettico e poliedrico artista di fama mondiale ha ricevuto. Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) A, uno degli artisti più premiati ed apprezzati del momento, è stato conferito unnel corso della trentatreesima edizione della Festa della. Questoarriva poco meno di un mese dalStarlight ricevutomostra del Cinema di Venezia, delCocaCola, del“Arte e Gusto” di Loredana Paolesse come “Eccellenza italiana 2023” nel campo pittorico e del suo primoottenuto con il concorso Original Taste. Questi sono solo alcuni dei riconoscimenti che il Maestro, eclettico e poliedrico artista di fama mondiale ha ricevuto.

