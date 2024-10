Truffe agli anziani, come difendersi: in 50 all'incontro organizzato dai Carabinieri. I raggiri più diffusi (Di giovedì 17 ottobre 2024) come difendersi dalle Truffe, odiosi raggiri che spesso mettono nel mirino gli anziani. La Compagnia Carabinieri di Cesena ha avviato una serie di incontri a favore dei cittadini, con particolare attenzione ai soggetti vulnerabili, tra cui gli anziani, sempre più fragili di fronte alle insidie Cesenatoday.it - Truffe agli anziani, come difendersi: in 50 all'incontro organizzato dai Carabinieri. I raggiri più diffusi Leggi tutta la notizia su Cesenatoday.it (Di giovedì 17 ottobre 2024)dalle, odiosiche spesso mettono nel mirino gli. La Compagniadi Cesena ha avviato una serie di incontri a favore dei cittadini, con particolare attenzione ai soggetti vulnerabili, tra cui gli, sempre più fragili di fronte alle insidie

Arrestato un diciottenne per truffe a danno di anziani : inganno e aggressioni nel Pollino - Le manovre fraudolente, che utilizzano pretesti basati sulla paura e sulla manipolazione emotiva, devono essere affrontate con serietà e urgenza, per garantire che la sicurezza dei più deboli sia sempre al primo posto nell’agenda delle autorità locali. L’aggressione che complica il quadro Un episodio simile si è verificato qualche giorno dopo con un’altra anziana residente a Cassano all’Ionio. (Gaeta.it)

Marano di Napoli : truffe agli anziani. Suggerimenti dei Carabinieri per non finire in trappola - Consultate persone fidate: Prima di prendere decisioni importanti, come sottoscrivere contratti o effettuare pagamenti significativi, consultate familiari, amici di fiducia o professionisti che possono offrirvi un parere obiettivo. 8. Siate diffidenti: Mantenete sempre un atteggiamento di sana diffidenza nei confronti di sconosciuti che cercano di coinvolgervi in offerte o richieste insolite. (Puntomagazine.it)

Allarme truffe agli anziani nell’Isola : petardi e fiale puzzolenti per simulare fughe di gas - Le modalità sono le solite: i truffatori si spacciano per tecnici del Comune, riferiscono che c’è del gas nelle tubature dell’acqua e accedono nell’abitazione. Poi, quando escono dall’abitazione del malcapitato di turno, uno di loro recupera la refurtiva, di solito messa “al sicuro” nel frigorifero o nell’auto in garage. (Bergamonews.it)