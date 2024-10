Gaeta.it - Torino Film Festival: Ron Howard apre la kermesse con l’anteprima di Eden

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il, uno degli eventi cinematografici più attesi dell’anno, siil 22 novembre al Teatro Regio diconmondiale di ““, il nuovo thriller drammatico di Ron. Con un cast stellare e una trama avvincente, ilpromette di catturare l’attenzione di critici e appassionati di cinema, portando sul grande schermo una storia che esplora la ricerca di libertà e identità. Rone il suoRonè un nome di spicco nel panorama cinematografico mondiale, avendo vinto due Premi Oscar per i suoi lavori. Tra i suoipiù noti figurano titoli iconici come “Apollo 13“, “A Beautiful Mind” e “Il codice da Vinci“. La sua ultima pellicola, ““, si pone come un’opera ambiziosa e complessa, che affronta temi di grande attualità attraverso la narrazione di un viaggio personale e collettivo.