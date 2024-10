Thomas Tuchel in Inghilterra: cosa aspettarsi tatticamente, culturalmente… e dalla sua focosa personalità (Di giovedì 17 ottobre 2024) Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: Thomas Tuchel è stato ufficialmente nominato il prossimo allenatore dell’Inghilterra. Il 51enne inizierà a lavorare nel gennaio 2025 e alla fine avrà il compito di garantire l’argenteria per questo talentuoso gruppo di giocatori dei Tre Leoni. L’ex allenatore Gareth Southgate guidò l’Inghilterra a due finali consecutive dei Campionati Europei, per poi cadere all’ultimo ostacolo in entrambe le occasioni. Con la pressione più alta che mai, il know-how di Tuchel sarà messo alla prova per la prima volta nel calcio internazionale, con intrighi crescenti per la sua seccatura tattica. Justcalcio.com - Thomas Tuchel in Inghilterra: cosa aspettarsi tatticamente, culturalmente… e dalla sua focosa personalità Leggi tutta la notizia su Justcalcio.com (Di giovedì 17 ottobre 2024) Fa notizia quanto riportato poco fa sul web:è stato ufficialmente nominato il prossimo allenatore dell’. Il 51enne inizierà a lavorare nel gennaio 2025 e alla fine avrà il compito di garantire l’argenteria per questo talentuoso gruppo di giocatori dei Tre Leoni. L’ex allenatore Gareth Southgate guidò l’a due finali consecutive dei Campionati Europei, per poi cadere all’ultimo ostacolo in entrambe le occasioni. Con la pressione più alta che mai, il know-how disarà messo alla prova per la prima volta nel calcio internazionale, con intrighi crescenti per la sua seccatura tattica.

Thomas Tuchel nel ruolo di allenatore dell’Inghilterra “non si sente bene” - dice l’uomo di Sky Sports - Il 46enne dice che non gli dà fastidio che Tuchel sia in carica, ma crede che le principali nazioni dovrebbero avere un allenatore di quel paese che supervisiona la loro squadra nazionale. Altre storie / Ultime notizie “Non è solo una questione di Inghilterra – non penso che l’Italia dovrebbe, non penso che la Germania dovrebbe, non penso che la Francia dovrebbe. (Justcalcio.com)

Thomas Tuchel mira a convincere i tifosi inglesi che può portare i Tre Leoni alla gloria della Coppa del Mondo - Ha aggiunto: “Ognuno ha la sua opinione e posso capire quando qualcuno dice che gli piacerebbe di più un allenatore inglese per la squadra inglese. ” Caro lettore di JustCalcio. Guarda gli ultimi risultati nei tornei, sono eccezionali. “Penso che la federazione sia lì e questa è stata una parte importante nell’accettare questo lavoro. (Justcalcio.com)

Inghilterra - Thomas Tuchel è il nuovo ct : è ufficiale - Thomas è stato impressionante e si è distinto per la sua vasta competenza e la sua determinazione. Tuchel si riunirà a Barry, avendo lavorato a stretto contatto con l’inglese al Chelsea e al Bayern e dove insieme hanno vinto quattro trofei tra entrambi i club. Lavorando a stretto contatto con Anthony come mio assistente allenatore, faremo tutto il possibile per rendere l’Inghilterra vincente e i ... (Seriea24.it)