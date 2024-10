The Apprentice, il biopic su Donald Trump al cinema tra le polemiche (Di giovedì 17 ottobre 2024) Diretto da Ali Abbasi e presentato al Festival di Cannes, arriva finalmente nelle sale italiane l’atteso The Apprentice, il biopic su Donald Trump. La trama ha inizio negli Anni 70 e racconta l’ascesa del tycoon come magnate del settore immobiliare, grazie anche all’aiuto dell’avvocato Roy Cohn. Nei panni dei due protagonisti Sebastian Stan, noto soprattutto ai fan della Marvel per aver dato vita al soldato d’inverno Bucky Burnes, e Jeremy Strong, Emmy Award per la serie Succession in cui è stato Kendall Roy. Sbarcato nei cinema degli Stati Uniti a un mese esatto dalle elezioni presidenziali del 5 novembre, ha attirato numerose polemiche e aspre critiche soprattutto dall’ala repubblicana, che ha accusato il regista di aver realizzato un film ricco di inesattezze e falsi storici. Lettera43.it - The Apprentice, il biopic su Donald Trump al cinema tra le polemiche Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Diretto da Ali Abbasi e presentato al Festival di Cannes, arriva finalmente nelle sale italiane l’atteso The, ilsu. La trama ha inizio negli Anni 70 e racconta l’ascesa del tycoon come magnate del settore immobiliare, grazie anche all’aiuto dell’avvocato Roy Cohn. Nei panni dei due protagonisti Sebastian Stan, noto soprattutto ai fan della Marvel per aver dato vita al soldato d’inverno Bucky Burnes, e Jeremy Strong, Emmy Award per la serie Succession in cui è stato Kendall Roy. Sbarcato neidegli Stati Uniti a un mese esatto dalle elezioni presidenziali del 5 novembre, ha attirato numerosee aspre critiche soprattutto dall’ala repubblicana, che ha accusato il regista di aver realizzato un film ricco di inesattezze e falsi storici.

The Apprentice : questi due leggendari registi di Hollywood hanno rifiutato la regia del biopic su Trump - Qualche anno dopo, Ali Abassi (Holy Spider) …. Prima di tutto per quanto ha riguardato la ricerca del regista. Sei anni fa, Gabriel Sherman scrisse la sceneggiatura e iniziò a farla girare. La "storia delle origini" di Donald Trump è stata presentata in anteprima a Cannes a maggio, dove è stata accolta da recensioni per lo più positive, ma il percorso di questo film controverso è stato lungo e ... (Movieplayer.it)

“The Apprentice – Alle Origini di Trump” - il trailer del biopic sul supervillain Donald - Vedendo del potenziale in Trump, il controverso avvocato – che aveva ottenuto le condanne per spionaggio contro Julius ed Ethel Rosenberg e aveva investigato sui sospetti comunisti insieme al senatore McCarthy – insegna al suo nuovo allievo come accumulare ricchezza e potere con l’inganno, l’intimidazione e la manipolazione mediatica. (Iodonna.it)

“The Apprentice – Alle Origini di Trump” - il trailer del film biopic su Donald - Snyder, sostenitore delle campagne presidenziali di Trump, quando ha scoperto che il film avrebbe messo in cattiva luce l’ex-Presidente, ha cercato di fare tagliare la scena in cui Trump violenta la prima moglie Ivana (Trump), un fatto di cui quest’ultima l’aveva accusato durante le procedure del loro divorzio nel 1989 – salvo poi ritrattare nel 2015. (Iodonna.it)