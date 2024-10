TenarisDalmine-Axpo Italia, contratto di 7 anni per fornitura verde (Di giovedì 17 ottobre 2024) Roma, 17 ott. (Adnkronos) - TenarisDalmine, sede operativa Italiana di Tenaris, attiva nella produzione di tubi in acciaio e soluzioni per l'industria energetica, e Axpo Italia, azienda del settore energetico e fornitore di soluzioni rinnovabili, hanno sottoscritto un Power Purchase Agreement (Ppa), un contratto della durata di 7 anni, che prevede la fornitura a TenarisDalmine da parte di Axpo di 15 GWh all'anno di energia verde certificata. Per TenarisDalmine - si legge in una nota congiunta - l'accordo è un nuovo tassello nella strategia di decarbonizzazione di Tenaris, che ha pianificato di ridurre, a livello globale, le proprie emissioni specifiche di CO2 del 30% entro il 2030, rispetto ai livelli del 2018. Liberoquotidiano.it - TenarisDalmine-Axpo Italia, contratto di 7 anni per fornitura verde Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Roma, 17 ott. (Adnkronos) -, sede operativana di Tenaris, attiva nella produzione di tubi in acciaio e soluzioni per l'industria energetica, e, azienda del settore energetico e fornitore di soluzioni rinnovabili, hanno sottoscritto un Power Purchase Agreement (Ppa), undella durata di 7, che prevede lada parte didi 15 GWh all'anno di energiacertificata. Per- si legge in una nota congiunta - l'accordo è un nuovo tassello nella strategia di decarbonizzazione di Tenaris, che ha pianificato di ridurre, a livello globale, le proprie emissioni specifiche di CO2 del 30% entro il 2030, rispetto ai livelli del 2018.

TenarisDalmine - da Axpo Italia una fornitura di 15 GWh annui di energia verde per 7 anni - “La sostenibilità – prosegue Della Briotta – è un impegno di lungo periodo, perché deriva dall’insieme di varie iniziative che abbiamo realizzato e continueremo a perseguire, per un miglioramento costante e significativo”. www. Tenaris è tra i maggiori produttori e fornitori globali di tubi in acciaio e servizi per l’industria energetica mondiale e per altre applicazioni industriali. (Bergamonews.it)

Contratto TenarisDalmine-Axpo per la fornitura di energia green - "Questo contratto è un passaggio significativo nella transizione di TenarisDalmine verso una produzione sempre più sostenibile" sottolinea Michele Della Briotta - presidente Tenaris Europa e AD di TenarisDalmine. E' quanto si legge in una nota. "L'impegno di una leading company come TenarisDalmine su un orizzonte temporale di medio-lungo periodo testimonia la volontà di mettere al centro del ... (Quotidiano.net)