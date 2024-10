Temporali in arrivo, scatta l’allerta meteo in Campania (Di giovedì 17 ottobre 2024) Un avviso di allerta meteo in Campania è stato emanato dalla Protezione civile regionale alla luce delle valutazioni del Centro Funzionale per la giornata di domani, venerdì 18 ottobre. La Protezione Civile della Regione, alla luce delle valutazioni del Centro Funzionale, ha emanato una allerta meteo in Campania di colore Giallo per Temporali improvvisi e 2anews.it - Temporali in arrivo, scatta l’allerta meteo in Campania Leggi tutta la notizia su 2anews.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Un avviso di allertainè stato emanato dalla Protezione civile regionale alla luce delle valutazioni del Centro Funzionale per la giornata di domani, venerdì 18 ottobre. La Protezione Civile della Regione, alla luce delle valutazioni del Centro Funzionale, ha emanato una allertaindi colore Giallo perimprovvisi e

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Temporali improvvisi e intensi : scatta l'allerta meteo su tutta la Campania - L'avviso entra in vigore alla mezzanotte e resta. . . . La Protezione Civile della Regione Campania, alla luce delle valutazioni del Centro Funzionale, ha emanato una allerta meteo di colore Giallo per temporali improvvisi e intensi che caratterizzeranno l'intera giornata di domani, venerdì 18 ottobre. (Napolitoday.it)

La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo - . L'avviso entra in vigore alla mezzanotte e resta. La Protezione Civile della Regione Campania, alla luce delle valutazioni del Centro Funzionale, ha emanato una allerta meteo di colore Giallo per temporali improvvisi e intensi che caratterizzeranno l'intera giornata di domani, venerdì 18 ottobre. (Avellinotoday.it)

Allerta meteo a Napoli e in Campania - temporali per tutta la giornata di venerdì 18 ottobre - Piogge e temporali previsti per l'intera giornata di domani, venerdì 18 ottobre, su Napoli e gran parte della Campania: questo il bollettino della Protezione Civile.Continua a leggere . (Fanpage.it)