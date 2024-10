“Suonerò allo Stadio San Siro. Non penso sia un azzardo, ci sono artisti che fanno concerti lì anche dopo pochi anni di carriera”: Gabry Ponte pronto a far ballare (Di giovedì 17 ottobre 2024) Per la prima volta lo Stadio San Siro di Milano il 28 giugno 2025 accoglierà uno dei disc jockey e producer italiani più famosi: Gabry Ponte. Una celebrazione per una carriera costellata da 3 dischi di diamante, 46 certificazioni platino e 26 oro. “Il 28 di giugno farò il mio primo concerto a San Siro. – ha affermato durante l’incontro con la stampa – Non penso sia un passo avventato perché sono un artista e ci sono artisti che fanno lo Stadio, anche dopo pochi anni di carriera (ride, ndr), quindi non è che ho scoperto l’acqua calda però per un DJ è una cosa inusuale. Avevo 20 anni quando mettevo i dischi in un club da 200 persone e, in quegli anni, ci si metteva in un angolino del locale, al buio, lontano dalle luci”. Ilfattoquotidiano.it - “Suonerò allo Stadio San Siro. Non penso sia un azzardo, ci sono artisti che fanno concerti lì anche dopo pochi anni di carriera”: Gabry Ponte pronto a far ballare Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Per la prima volta loSandi Milano il 28 giugno 2025 accoglierà uno dei disc jockey e producer italiani più famosi:. Una celebrazione per unacostellata da 3 dischi di diamante, 46 certificazioni platino e 26 oro. “Il 28 di giugno farò il mio primo concerto a San. – ha affermato durante l’incontro con la stampa – Nonsia un passo avventato perchéun artista e cichelodi(ride, ndr), quindi non è che ho scoperto l’acqua calda però per un DJ è una cosa inusuale. Avevo 20quando mettevo i dischi in un club da 200 persone e, in quegli, ci si metteva in un angolino del locale, al buio, lontano dalle luci”.

