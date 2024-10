Sorprende i ladri in casa e chiama i carabinieri: bloccati due georgiani appena usciti dall'appartamento (Di giovedì 17 ottobre 2024) Ha sorpreso i ladri in casa e ha chiamato i carabinieri segnalando che si stava consumando un furto nella sua abitazione. La chiamata del proprietario ha portato immediatamente sul posto i militari del reparto territoriale di Aprilia.Raggiunto il luogo indicato, i militari hanno sorpreso due Latinatoday.it - Sorprende i ladri in casa e chiama i carabinieri: bloccati due georgiani appena usciti dall'appartamento Leggi tutta la notizia su Latinatoday.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Ha sorpreso iine hato isegnalando che si stava consumando un furto nella sua abitazione. Lata del proprietario ha portato immediatamente sul posto i militari del reparto territoriale di Aprilia.Raggiunto il luogo indicato, i militari hanno sorpreso due

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Ladri entrano in casa e minacciano il proprietario con un cacciavite - . . I ladri sono riusciti ad accedere nell'abitazione, approfittando di una porta che non era chiusa a chiave. Erano circa le 21 di venerdì 11 ottobre, quando tre sconosciuti sono entrati in casa di un uomo di 76 anni, a Mortegliano. I malviventi, con il volto coperto, hanno minacciato l'anziano con. (Udinetoday.it)

Cucurella racconta : “I ladri sono entrati a casa nostra - mia moglie li ha affrontati e sono scappati” - Ma non lo sono stato fino alla ripresa del gioco”. Per fortuna sono scappati, ma noi siamo tornati in albergo”.  The post Cucurella racconta: “I ladri sono entrati a casa nostra, mia moglie li ha affrontati e sono scappati” appeared first on SportFace. . Mia moglie è salita e li ha affrontati. Me la sono fatta addosso. (Sportface.it)

Tentativo di furto in casa di un disabile - ladri in fuga dopo l’allerta - I due malfattori, però, non hanno esitato a strattonarlo prima di fuggire, lasciando l'abitazione in fretta. . L'Aquila - La presenza di una banda è sospettata dopo un’ondata di furti in zona. Nella notte tra sabato e domenica scorsi, si è registrata una serie di furti in rapida successione che ha allarmato i residenti. (Abruzzo24ore.tv)