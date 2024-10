Anteprima24.it - Solot, il via ad ‘Obiettivo T’ con Enzo De Caro e la chitarra di Antonio Onorato

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiPrende il via Obiettivo T, la stagione teatrale 2024-2025 dellaCompagnia Stabile di Benevento, sabato, 26 ottobre, alle ore 20.30 presso il Nuovo Teatro Mulino Pacifico. Ad aprire il cartellone, lo spettacolo “Sulo pe’ parlà: un omaggio a Pino Daniele conDe”, una produzione “Signore e Signori”. Lo spettacolo è un’occasione unica per scoprire un Pino Daniele non solo grande musicista ma anche poeta. Rivivere le emozioni e i messaggi contenuti nelle sue canzoni, testi di grande profondità attraverso i quali Pino parlava di amore, rispetto, dell’animo umanoe denunciava le brutture della nostra società.