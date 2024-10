«Sinwar è morto»: la conferma da Israele dopo un bombardamento a Gaza (Di giovedì 17 ottobre 2024) Yahya Sinwar, il leader di Hamas, è morto in un bombardamento israeliano nella Striscia di Gaza. Lo ha confermato la tv israeliana. Lo scorso agosto, Sinwar era diventato presidente dell’ufficio politico del movimento palestinese dopo la morte di Ismail Haniyeh. Nel bombardamento a Gaza sono morte tre persone. E una di queste, scrivono i media israeliani, è proprio Sinwar. «Nell’edificio in cui sono stati eliminati i terroristi, non c’erano segni della presenza di ostaggi. Le forze che operano nell’area continuano ad operare con la necessaria cautela», si legge nel comunicato Idf. L’esercito israeliano, scrive il New York Times, ha trasportato il corpo di Sinwar in un laboratorio per verificare se il Dna corrisponde con quello del leader di Hamas. Leggi tutta la notizia su Open.online (Di giovedì 17 ottobre 2024) Yahya, il leader di Hamas, èin unisraeliano nella Striscia di. Lo hato la tv israeliana. Lo scorso agosto,era diventato presidente dell’ufficio politico del movimento palestinesela morte di Ismail Haniyeh. Nelsono morte tre persone. E una di queste, scrivono i media israeliani, è proprio. «Nell’edificio in cui sono stati eliminati i terroristi, non c’erano segni della presenza di ostaggi. Le forze che operano nell’area continuano ad operare con la necessaria cautela», si legge nel comunicato Idf. L’esercito israeliano, scrive il New York Times, ha trasportato il corpo diin un laboratorio per verificare se il Dna corrisponde con quello del leader di Hamas.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Israele dice che il capo di Hamas Yahya Sinwar potrebbe essere morto - . E’ un radicale ma questo non vuol dire che non ragioni per obiettivi realistici: sapeva bene che il 7 ottobre non avrebbe distrutto Israele, infatti non ambiva a questo, voleva distruggere la fiducia dello stato ebraico in se stesso, voleva rompere la società israeliana e il suo patto interno, creare ostilità con i palestinesi, porre fine al dialogo sulla coesistenza. (Ilfoglio.it)

Israele scopre che Hamas non è morto - e forse neanche Sinwar - Il leader del partito-milizia di Gaza, Yahya Sinwar, ha ordinato ai leader del gruppo di riprendere gli attacchi suicidi in Israele, poco dopo aver sostituito Ismail Haniyeh alla guida del politburo islamista. In altre parole: siamo cliente dell’Iran, ma abbiamo una nostra agenda e una nostra personale e strategica avversione a Israele. (Quifinanza.it)

Sinwar non è morto : il test che gela Israele dopo il raid sanguinario a Gaza - Sono negativi gli esami del Dna sui corpi recuperati a Gaza e portati a Tel Aviv per accertare se fra essi sia presente anche quello del leader di Hamas, Yahya Sinwar. Lo Shin Bet ha respinto il rapporto e riteneva da subito che Sinwar fosse vivo. «Sono tutte speranze e supposizioni basate sul fatto che Sinwar nelle ultime settimane è stato irraggiungibile», aveva detto un funzionario israeliano ... (Iltempo.it)