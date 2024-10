Quotidiano.net - Sigilli sull’impero del boss degli Scissionisti: 19 milioni di euro tra case e aziende

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Napoli, 17 ottobre 2024 –della camorra, sequestrati 19dial. Un immenso patrimonio immobiliare quello accumulato dal 55enne Gennaro Marino – conosciuto nell’ambiente criminale come McKay – tutto intestato a cinque prestanome: 18 unità immobiliari nelle zone di Napoli,rta e Cosenza, ma anche duedi compravendita immobiliare e distribuzione di carburante. Marino aveva capitanato la guerra, passando dal clan Di Lauro al sodalizio criminaleAmato-Pagano. Pluripregiudicato, è in carcere dal 2004 (con fine pena previsto nel 2077) a seguito di condanne definitive per diversi reati in associazione mafiosa, dal traffico di stupefacenti a quattro omicidi, sequestro di persona e distruzione di cadavere.