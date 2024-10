Sicurezza, Nordio: “Hacker in grado di bucare sistemi più sicuri” (Di giovedì 17 ottobre 2024) “Sono riusciti ad Hackerare persino il Cremlino. Oggi la tecnologia avanza a passi così rapidi per cui le organizzazioni criminali, ma anche dilettanti di particolare cognizione, sono in grado di bucare anche i sistemi apparentemente più sicuri” ha detto Carlo Nordio, ministro della Giustizia, intervenendo a margine del convegno ‘Scenari giuridici e sociali delle violenze di genere’ presso Castel Capuano a Napoli. “C’è difesa, infatti, ad esempio, l’Hackeraggio fatto al ministero della Giustizia è già stato riparato e oggi siamo al sicuro, però bisogna sempre tener presente che la fantasia delle persone malintenzionate galoppa sempre più velocemente delle leggi che sono in grado di affrontarle”, ha spiegato il guardasigilli. Lapresse.it - Sicurezza, Nordio: “Hacker in grado di bucare sistemi più sicuri” Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) “Sono riusciti adare persino il Cremlino. Oggi la tecnologia avanza a passi così rapidi per cui le organizzazioni criminali, ma anche dilettanti di particolare cognizione, sono indianche iapparentemente più” ha detto Carlo, ministro della Giustizia, intervenendo a margine del convegno ‘Scenari giuridici e sociali delle violenze di genere’ presso Castel Capuano a Napoli. “C’è difesa, infatti, ad esempio, l’aggio fatto al ministero della Giustizia è già stato riparato e oggi siamo al sicuro, però bisogna sempre tener presente che la fantasia delle persone malintenzionate galoppa sempre più velocemente delle leggi che sono indi affrontarle”, ha spiegato il guardasigilli.

