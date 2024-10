Gaeta.it - Sicurezza informatica: il ministro Nordio svela le vulnerabilità dei sistemi istituzionali

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Ildella Giustizia, Carlo, ha lanciato un allerta riguardo alladeiinformaticidurante un recente convegno a Castel Capuano, Napoli. Le sue dichiarazioni riguardano la crescentedelle infrastrutture digitali non solo contro minacce criminali organizzate, ma anche da parte di attori meno esperti che, in circostanze particolari, riescono ad accedere a dati sensibili. Questo tema risuona in un momento in cui la tecnologia evolve rapidamente, superando di gran lunga la capacità normativa e di difesa degli apparati statali. Le sfide dellaIlha sottolineato come le attuali misure dispesso non siano all’altezza della rapidità con cui si sviluppano le tecnologie.