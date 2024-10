Sequestro miliardario alla mafia: la Guardia di Finanza agisce contro Gennaro Marino (Di giovedì 17 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter L’operazione della Guardia di Finanza e della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli ha portato a un significativo Sequestro di beni legati a Gennaro Marino, noto ex boss delle “Case Celesti”, attualmente detenuto e condannato a scontare la pena fino al 2077. Con un valore complessivo di 19 milioni di euro, gli asset confiscati sono intestati a cinque prestanome, mettendo in luce l’operato della criminalità organizzata in un contesto investigativo complesso. Il decreto di Sequestro Il provvedimento di Sequestro è stato disposto dalla sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Napoli, sotto la presidenza di Teresa Areniello, e a seguito della richiesta avanzata dal sostituto procuratore Vincenza Marra. Gaeta.it - Sequestro miliardario alla mafia: la Guardia di Finanza agisce contro Gennaro Marino Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter L’operazione delladie della Direzione Distrettuale Antidi Napoli ha portato a un significativodi beni legati a, noto ex boss delle “Case Celesti”, attualmente detenuto e condannato a scontare la pena fino al 2077. Con un valore complessivo di 19 milioni di euro, gli asset confiscati sono intestati a cinque prestanome, mettendo in luce l’operato della criminalità organizzata in un contesto investigativo complesso. Il decreto diIl provvedimento diè stato disposto dsezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Napoli, sotto la presidenza di Teresa Areniello, e a seguito della richiesta avanzata dal sostituto procuratore Vincenza Marra.

