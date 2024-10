Sei lavoratori in nero nell'azienda agricola: sanzioni per 40mila euro e attività sospesa (Di giovedì 17 ottobre 2024) Altri sei lavoratori stranieri non in regola in un'azienda agricola. E' quanto hanno scoperto gli agenti di polizia in collaborazione con l'Ispettorato territoriale del lavoro di Latina nel corso di specifiche attività di controllo contro il lavoro nero e lo sfruttamento che hanno riguardato Latinatoday.it - Sei lavoratori in nero nell'azienda agricola: sanzioni per 40mila euro e attività sospesa Leggi tutta la notizia su Latinatoday.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Altri seistranieri non in regola in un'. E' quanto hanno scoperto gli agenti di polizia in collaborazione con l'Ispettorato territoriale del lavoro di Latina nel corso di specifichedi controllo contro il lavoroe lo sfruttamento che hanno riguardato

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Capolarato : scovati 21 lavoratori in nero in una ditta agricola della Valdera - Il nucleo ispettorato del lavoro di Pisa proseguirà le indagini, in collaborazione con i presidi dell’Arma, per accertare eventuali ulteriori responsabilità e garantire che i lavoratori sfruttati ottengano i diritti che gli spettano. Casciana Terme-Lari, 11 ottobre 2024 - I carabinieri delle stazioni di Lari e di Crespina hanno sgominato una rete di sfruttamento di lavoratori nel campo agricolo. (Lanazione.it)

Caporalato : lavoratori in nero. Denuncia e multa salatissima per il proprietario di un’azienda agricola pontina - Ammende e Sanzioni per Migliaia di Euro Oltre alla sospensione dell’attività, sono state imposte diverse ammende e sanzioni amministrative per un totale di oltre 13. L'articolo Caporalato: lavoratori in nero. Nonostante fossero tutti in regola con la loro posizione sul territorio nazionale, l’assenza di documentazione e contratto di lavoro ha determinato un’immediata sospensione ... (Dayitalianews.com)

Agricola Grains in liquidazione - i sindacati : «Lavoratrici e lavoratori in ansia per il proprio futuro» - . . Si è svolta nella giornata di ieri, 30 settembre, presso la sede di Arre, l’assemblea delle lavoratrici e lavoratori dell’Agricola Grains, l’Azienda che il 23 settembre scorso è stata posta in liquidazione giudiziale dal Tribunale di Padova mettendo, almeno temporaneamente, la parola fine ad una. (Padovaoggi.it)