Gaeta.it - Scoperto un allevamento clandestino di cani a Villa Literno: 32 animali salvati in condizioni terribili

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un’operazione delle forze dell’ordine ha portato alla luce una situazione estremamente inquietante per il benessere deglinel Casertano. I carabinieri hannoun, dove 32versavano inigieniche inaccettabili e rischiose per la loro salute. Questo articolo evidenzia i dettagli di questa operazione, mettendo in luce l’importanza della protezione deglie il lavoro delle autorità per arginare queste pratiche illecite. L’operazione delle forze dell’ordine Il blitz che ha portato alla scoperta dell’illegale è stato eseguito dai militari del Nucleo Forestale di Castel Volturno e del Nucleo Carabinieri Cites di Napoli, in collaborazione con il personale del Servizio Veterinario dell’Asl di Caserta.