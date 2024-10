Sciopero dei trasporti in Trentino: la data e le informazioni (Di giovedì 17 ottobre 2024) Venerdì 18 ottobre è indetto uno Sciopero generale nazionale di 24 ore proclamato dalla Organizzazione Sindacale SI Cobas al quale il Sindacato Cub Trento ha aderito. Durante questa giornata il personale viaggiante e gli addetti alle biglietterie di Trentino trasporti garantiranno il servizio Trentotoday.it - Sciopero dei trasporti in Trentino: la data e le informazioni Leggi tutta la notizia su Trentotoday.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Venerdì 18 ottobre è indetto unogenerale nazionale di 24 ore proclamato dalla Organizzazione Sindacale SI Cobas al quale il Sindacato Cub Trento ha aderito. Durante questa giornata il personale viaggiante e gli addetti alle biglietterie digarantiranno il servizio

