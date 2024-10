Sanità, 50 milioni di euro per vaccino contro virus sinciziale ai neonati (Di giovedì 17 ottobre 2024) A partire da novembre, tutti i neonati in Italia riceveranno un’immunizzazione contro il virus Respiratorio sinciziale (VRS) grazie all’anticorpo monoclonale Nirsevimab. Il piano è stato approvato dalla Conferenza Stato-Regioni, che ha destinato 50 milioni di euro per garantire un accesso equo a tutti i neonati, inclusi i bambini nati da luglio e i più fragili Imolaoggi.it - Sanità, 50 milioni di euro per vaccino contro virus sinciziale ai neonati Leggi tutta la notizia su Imolaoggi.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) A partire da novembre, tutti iin Italia riceveranno un’immunizzazioneilRespiratorio(VRS) grazie all’anticorpo monoclonale Nirsevimab. Il piano è stato approvato dalla Conferenza Stato-Regioni, che ha destinato 50diper garantire un accesso equo a tutti i, inclusi i bambini nati da luglio e i più fragili

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Al via l’immunizzazione contro il virus sinciziale in Toscana - Partirà martedì 15 ottobre, negli ambulatori dei pediatri di libera scelta della Toscana, l’immunizzazione gratuita per proteggere con gli anticorpi monoclonali le bambine e i bambini nati dal 1° aprile 2024 dal virus respiratorio sinciziale, responsabile delle bronchioliti. Negli ultimi... (Pisatoday.it)

Inizia in anticipo la vaccinazione contro il virus sinciziale (Rsv) - È partita in anticipo la campagna di immunizzazione per i bambini, nati nel 2024, con anticorpo monoclonale contro il virus sinciziale, patologia responsabile della maggior parte delle bronchioliti dei più piccoli. Le vaccinazioni sono iniziate giovedì 10 ottobre. “Grazie alla programmazione... (Milanotoday.it)

Anticorpo monoclonale contro virus sinciziale : in Lombardia partita la campagna di immunizzazione - L’anno scorso oltre 3mila neonati ricoverati per infezioni da Rsv Nel 2023 - riporta una nota - i ricoveri ospedalieri per infezioni da Rsv hanno coinvolto in Lombardia 3. MIlano, 10 ottobre 2024 – In Lombardia – fanno sapere dalla Regione – "è partita oggi, in anticipo, la campagna di immunizzazione per i bambini nati nel 2024 con anticorpo monoclonale contro il virus respiratorio sinciziale" ... (Ilgiorno.it)