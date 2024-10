Quotidiano.net - ’Salus per aquam’. La ricetta dei Latini

(Di giovedì 17 ottobre 2024) SPA come Salus Per Aquam. Dai secoli passati l’Italia è la terra privilegiata per la quantità e la qualità straordinaria delle sue terme. Per gli Etrusche erano acque sacre dove rirovare benessere e salute. Per gli antichi Romani molto di più: non solo conoscevano gli effetti benefici delle acque termali, ma le terme erano il luogo deputato a creare benessere, bellezza ma anche relazioni importanti. La cultura degli stabilimenti termali della Roma Imperiale ha fatto scuola in tutto il mondo.