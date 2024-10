Oasport.it - Rally Europa Centrale: Ogier svetta dopo la prima giornata, ma Neuville c’è

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Si chiude nel segno di Sèbastienladeldell’, penultimo appuntamento del Mondiale 2024. Il pilota della Toyota si è infatti impostole prime due special, destreggiandosi in un fondo scivoloso e sporco non semplice da gestire. Il francese nello specifico si è reso artefice di una grande superspeciale di apertura (2,25 km) dove, davanti al numeroso del pubblico di Praga, ha rifilato sei decimi al nipponico Takomo Katsuka e +1.1 ad Andreas Mikkelsen. Leggermente più attardato il leader della classifica Thierry, piazzatosi al settimo posto con un gap di +2.0. Il belga ha tuttavia risalito la china nel secondo segmento (la superspeciale in circuito in quel di Klatonvy), balzando al posto d’onore con una differenza di +0.9 rispetto al transalpino, ancora leader in 7:50.6.