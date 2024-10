**Pd: Schlein a De Luca, 'nessuno indispensabile nè eterno'** (Di giovedì 17 ottobre 2024) Roma, 17 ott. (Adnkronos) - "Esprimo solidarietà ai dirigenti del Pd ancora una volta insultati" da Vincenzo De Luca "E' un peccato perchè questi insulti vanno a coprire i buoni risultati che sta ottenendo la Campania. Non credo si stia così in una comunità plurale. In una comunità ci si rispetta. Tutti utili, nessuno indispensabile e nessuno eterno". Così Elly Schlein su Vincenzo De Luca a Piazza Pulita su La7. Liberoquotidiano.it - **Pd: Schlein a De Luca, 'nessuno indispensabile nè eterno'** Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Roma, 17 ott. (Adnkronos) - "Esprimo solidarietà ai dirigenti del Pd ancora una volta insultati" da Vincenzo De"E' un peccato perchè questi insulti vanno a coprire i buoni risultati che sta ottenendo la Campania. Non credo si stia così in una comunità plurale. In una comunità ci si rispetta. Tutti utili,". Così Ellysu Vincenzo Dea Piazza Pulita su La7.

