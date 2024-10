Paquetà accusato di scommesse e ostacolo alle indagini: «Diffuse informazioni false e fuorvianti» (Di giovedì 17 ottobre 2024) Lucas Paqueta è al centro di un’indagine per accusa di scommesse e mancata collaborazione con la polizia. Inoltre, il brasiliano del West Ham aveva ricevuto il sequestro da parte del proprio cellulare, ma quando gli era stato restituito per un tempo limitato, l’ha poi perso. Questo è quanto scrivevano gli inglesi in merito, con aggiunta della possibilità di squalifica a vita. Paquetà contro la stampa inglese e brasiliana: «Diffuse informazioni false e fuorvianti» L’ex Milan ha però diffuso un comunicato su Instagram: Sono frustrato e sconvolto dal fatto di aver letto articoli recenti, fuorvianti e imprecisi, pubblicati in Inghilterra e Brasile, che affermano di rivelare informazioni su di me e il caso in questione. Alcune di queste informazioni sono completamente false e sembrano essere destinate a minare la mia posizione. Ilnapolista.it - Paquetà accusato di scommesse e ostacolo alle indagini: «Diffuse informazioni false e fuorvianti» Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Lucas Paqueta è al centro di un’indagine per accusa die mancata collaborazione con la polizia. Inoltre, il brasiliano del West Ham aveva ricevuto il sequestro da parte del proprio cellulare, ma quando gli era stato restituito per un tempo limitato, l’ha poi perso. Questo è quanto scrivevano gli inglesi in merito, con aggiunta della possibilità di squalifica a vita.contro la stampa inglese e brasiliana: «» L’ex Milan ha però diffuso un comunicato su Instagram: Sono frustrato e sconvolto dal fatto di aver letto articoli recenti,e imprecisi, pubblicati in Inghilterra e Brasile, che affermano di rivelaresu di me e il caso in questione. Alcune di questesono completamentee sembrano essere destinate a minare la mia posizione.

