Omicidio vicino a Firenze donna trovata morta in un negozio | fermato il nipote

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Unadi 54 anni, Laura Frosecchi, è stata uccisa a colpi di arma da fuoco all'interno del suodi alimentari - il forno 'Da Graziella', che gestiva con il marito Stefano Bettoni - a Chiesanuova, nel comune di San Casciano, in provincia di, in via Volterrano. Il femminicidio sarebbe compiuto dal, il 22enne Mattia Scutti. A trovare il corpo dellaè stata una cliente, che ha immediatamente dato l'allarme. Alcuni testimoni riferiscono di aver sentito diversi colpi d'arma da fuoco e hanno indicato il ventenne come possibile assassino. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo investigativo, sezione investigazioni scientifiche.