Omicidio Panzieri il dolore e la rabbia della madre | Ergastolo per Alessandrini

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Pesaro, 17 ottobre 2024 – “È l’ultima cosa che mio figlio ha visto prima di morire. Pierre ha guardato la faccia di una persona a cui voleva bene e che l’ha tradito uccidendolo”. Non riesce a darsi pace Laura Gentilucci, mamma di Pierpaoloche ieri è stata ascoltata in corte d’assise, durante il processo per l’di suo figlio. Il 27enne è stato ammazzato con 23 coltellate la notte del 20 febbraio 2023 da Micheal. L’imputato, 30enne, difeso dagli avvocati Salvatore Asole e Cosimo Damiano Cirulli, è ora in carcere con l’accusa diaggravato dalla premeditazione, crudeltà e futili motivi. Micheal e Pierpaolo erano amici e quella sera avevano cenato insieme nella casavittima in via Gavelli.