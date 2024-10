Omicidio choc a Firenze: la donna trovata morta in un alimentari è stata uccisa dal nipote (Di giovedì 17 ottobre 2024) I carabinieri hanno arrestato a Chiesanuova (Firenze) il nipote di Laura Frosecchi , 54 anni, la donna uccisa stamani nel negozio di alimentari di famiglia, dove lavorava. L’uomo, di giovane età, è stato preso in un edificio poco distante. Al passaggio della vettura dell’Arma, che lo conduceva in caserma a Firenze, gli abitanti di Chiesanuova hanno rivolto offese nei suoi confronti. «Sei un Feedpress.me - Omicidio choc a Firenze: la donna trovata morta in un alimentari è stata uccisa dal nipote Leggi tutta la notizia su Feedpress.me (Di giovedì 17 ottobre 2024) I carabinieri hanno arrestato a Chiesanuova () ildi Laura Frosecchi , 54 anni, lastamani nel negozio didi famiglia, dove lavorava. L’uomo, di giovane età, è stato preso in un edificio poco distante. Al passaggio della vettura dell’Arma, che lo conduceva in caserma a, gli abitanti di Chiesanuova hanno rivolto offese nei suoi confronti. «Sei un

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Omicidio vicino a Firenze - donna trovata morta in un negozio : fermato il nipote - Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo investigativo, sezione investigazioni scientifiche. A trovare il corpo della donna è stata una cliente, che ha immediatamente dato l'allarme. . Il femminicidio sarebbe compiuto dal nipote, il 22enne Mattia Scutti. Alcuni testimoni riferiscono di aver sentito diversi colpi d'arma da fuoco e hanno indicato il ventenne come possibile assassino. (Tg24.sky.it)

Giallo a Firenze - donna uccisa a colpi di arma da fuoco. Cosa è successo - . Si tratta della titolare dell’esercizio commerciale. Tragedia a Chiesanuova, frazione di San Casciano Val di Pesa, vicino Firenze, dove una donna è stata uccisa nel suo negozio a colpi di arma da fuoco. Gli operatori del 118 hanno solo potuto constatare il decesso. A fare la terribile scoperta è stata una cliente, che ha immediatamente lanciato l’allarme dopo aver visto il corpo della donna ... (Urbanpost.it)

Donna uccisa nel suo negozio a San Casciano (Firenze) - “un nipote chiuso in casa ed è armato” - La donna era molto conosciuta nella zona della Val di Pesa, come molto conosciuta era la sua attività che gestiva insieme al marito. . Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo investigativo che stanno indagando per ricostruire l’episodio. La vittima è stata trovata in una pozza di sangue. (Ilfattoquotidiano.it)