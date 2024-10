Iltempo.it - "Non sarò una continuazione di Biden". L'autogol di Kamala

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Doveva essere un'intervista e invece è stato un focoso dibattito.Harris lo aveva messo in conto quando mercoledì sera si è avventurata in territorio nemico, prestandosi ai microfoni di Fox News nel tentativo di raggiungere i conservatori anti Trump. Il conduttore Bret Baier l'ha subito incalzata sul record dell'amministrazionein materia di immigrazione, una questione di primaria importanza per molti elettori repubblicani. «Abbiamo avuto a lungo un sistema di immigrazione corrotto, che trascende, tra l'altro, l'ex governo Trump», ha risposto la candidata alle presidenziali. Baier le ha domandato se si sarebbe scusata con le famiglie delle donne uccise da immigrati clandestini, e per inchiodarla ha giocato sporco mostrando la clip di una madre furiosa la cui figlia 12enne è stata uccisa da due venezuelani.