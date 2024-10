Netanyahu ad Hamas:liberate gli ostaggi (Di giovedì 17 ottobre 2024) 19.55 "Cittadini di Israele, vi dico che Sinwar è morto.Il conto è stato pagato". Lo ha detto Benyamin Netanyahu parlando alla nazione. "Ai terroristi di Hamas dico: i vostri leader stanno scappando e saranno eliminati. Faccio appello a tutti coloro che tengono i nostri ostaggi: a chiunque deporrà le armi e libererà i nostri ostaggi, permetteremo di andarsene e continuare a vivere". "La nostra missione non è ancora finita. Alle famiglie dei rapiti io dico: continueremo con tutta la forza a lavorare per farli tornare a casa." Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) 19.55 "Cittadini di Israele, vi dico che Sinwar è morto.Il conto è stato pagato". Lo ha detto Benyaminparlando alla nazione. "Ai terroristi didico: i vostri leader stanno scappando e saranno eliminati. Faccio appello a tutti coloro che tengono i nostri: a chiunque deporrà le armi e libererà i nostri, permetteremo di andarsene e continuare a vivere". "La nostra missione non è ancora finita. Alle famiglie dei rapiti io dico: continueremo con tutta la forza a lavorare per farli tornare a casa."

