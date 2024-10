Ndidi sano e salvi dopo il calvario all’aeroporto della Nigeria – Cooper

Leggi tutta la notizia su Justcalcio.com

(Di giovedì 17 ottobre 2024) 2024-10-17 20:44:45 Il web non parla d’altro: Wilfredè “in un posto sicuro” e disponibile a giocare per il Leicester Cityessere rimasto bloccato durante la notte in un aeroporto in Libia domenica, ha detto il manager dei Foxes Steve. Il centrocampistae i suoi compagni di squadrani avrebbero dovuto atterrare nella città di Benghzi, ma sono stati dirottati a 230 km ad Al Abraq, portando la squadra a boicottare la partita di qualificazione alla Coppa d’Africa 2025 contro la Libia, prevista per martedì. “Sta bene”, ha detto. “È tornato con noi,e salvo. Siamo stati in stretto contatto con lui durante tutta la situazione in cui si sono trovati. “Ci ha tenuto aggiornati. C’erano problemi con la connessione wifi quindi non era così frequente come avremmo voluto. È tornato con noi subitoe si è allenato.