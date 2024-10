Oasport.it - MotoGP, Marc Marquez: “Martin e Bagnaia alzeranno ancora l’asticella. Voglio finire bene la stagione”

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Il lungo weekend del Gran Premio d’Australia 2024 si è aperto a Phillip Island per lacon la consueta conferenza stampa piloti del giovedì, in cui ha parlato anche. Il fuoriclasse di Cervera vuole chiudere in bellezza lae punta in alto sul circuito oceanico, mentre i riflettori del pubblico saranno puntati principalmente sul duello iridato tra Jorgee Francesco. “Tutti i circuiti sinistrorsi, non dico che li ho segnati in rosso, ma li affronto con più ottimismo. Detto ciò, bisogna vedere e capire com’è l’asfalto nuovo. Ci sono dei cambiamenti e nelle prove vedremo dove staremo. Ma prevedo un weekend in cui, si stanno giocando un titolo e questo fa sì che si alimentino a vicenda e alzino il livello sempre di più.