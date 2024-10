Morte di Liam Payne, cosa è successo quella volta che fu ricoverato sul Lago di Como (Di giovedì 17 ottobre 2024) Liam Payne, il musicista, cantautore e chitarrista britannico ex membro del gruppo One Direction, è morto a 31 anni il 16 ottobre 2024. È caduto dal terzo piano di un hotel a Buenos Aires, in Argentina. Non è chiaro se si sia trattato di un incidente o di un gesto volontario. Sono aperte le Quicomo.it - Morte di Liam Payne, cosa è successo quella volta che fu ricoverato sul Lago di Como Leggi tutta la notizia su Quicomo.it (Di giovedì 17 ottobre 2024), il musicista, cantautore e chitarrista britannico ex membro del gruppo One Direction, è morto a 31 anni il 16 ottobre 2024. È caduto dal terzo piano di un hotel a Buenos Aires, in Argentina. Non è chiaro se si sia trattato di un incidente o di un gesto volontario. Sono aperte le

Liam Payne - il dolore della madre di Harry Styles : "Era solo un ragazzo" - . Sono tantissimi i ricordi e i messaggi d'amore condivisi per Liam Payne, 31enne ex componente della boyband degli One Direction, morto dopo essere caduto dal terzo piano di un albergo di Buenos Aires. . Nessun pensiero, al momento, da parte degli altri membri della band che stanno vivendo il lutto. (Today.it)

Morte di Liam Payne - FOTO diffuse : scena del crimine e dettagli - La notizia ha sollevato dubbi e alimentato discussioni riguardo alle circostanze della sua morte, che, al momento, è sotto indagine come possibile suicidio. Secondo le informazioni ottenute, una delle chiamate più significative alla polizia è partita proprio dal responsabile dell'albergo, che, allarmato, ha richiesto assistenza urgente. (Tvpertutti.it)

Dagli One Direction alle accuse della ex - luci e ombre nella vita di Liam Payne - Payne inizia la sua carriera nel 2008, partecipando alle audizioni di X Factor UK con una performance di ‘Fly Me to the Moon’. Pubblica il singolo di debutto ‘Strip That Down’ nel 2017, seguito da collaborazioni con Zedd (‘Get Low’) e Rita Ora (‘For You’). Dalle critiche per il suo comportamento al concerto in Argentina di Niall Horan, ex collega della band, dove è stato accusato di cercare ... (Dailyshowmagazine.com)