Mister Movie | Dario Argento in Agatha All Along? L’Easter Egg dell’Episodio 6 lo rende omaggio

(Di giovedì 17 ottobre 2024) L’attesa serie Disney+ “: All” continua a sorpre i fan con i suoi numerosi riferimenti e Easter egg. L’episodio 6, in particolare, ha rivelato uninaspettato al cinema horror italiano, più precisamente al lavoro del maestro del brivido: All– Unnascosto nell’episodio 6 Come sappiamo, l’episodio 6 ha finalmente svelato l’identità di Teen, ilioso giovane legato adHarkness. Abbiamo scoperto che Teen è in realtà Billy Maximoff, uno dei figli di Wanda Maximoff nati all’interno dell’Hex di Westview. In una scena, mentre Billy ammira la tenda che Lilia utilizza per le sue letture della mano, commenta che è molto “undei primi tempi”.