Milan, Loftus-Cheek: «Infortunio? Vi dico come sto. Ecco il nostro obiettivo» (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il centrocampista inglese del Milan ha parlato in un’intervista rilasciata a Milan Tv prima del match con l’Udinese Ruben Loftus-Cheek, centrocampista del Milan, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Milan Tv a due giorni dalla sfida di campionato contro l’Udinese. Ecco le dichiarazioni dell’ex Chelsea. Infortunio SUPERATO – «Mi sento molto meglio, avevo un piccolo fastidio prima dell’ultima Calcionews24.com - Milan, Loftus-Cheek: «Infortunio? Vi dico come sto. Ecco il nostro obiettivo» Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il centrocampista inglese delha parlato in un’intervista rilasciata aTv prima del match con l’Udinese Ruben, centrocampista del, ha rilasciato un’intervista ai microfoni diTv a due giorni dalla sfida di campionato contro l’Udinese.le dichiarazioni dell’ex Chelsea.SUPERATO – «Mi sento molto meglio, avevo un piccolo fastidio prima dell’ultima

