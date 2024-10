Migranti, il "modello Albania" divide l'Ue: "Meglio puntare sui rimpatri" (Di giovedì 17 ottobre 2024) La proposta di allargare su scala europea quanto fatto dall'Italia con l'Albania, ossia la creazione di "hub" o "piattaforme di sbarco" nei Paesi terzi per la gestione dei Migranti irregolari, divide gli Stati membri dell'Ue. L'iniziativa, guidata dalla premier Giorgia Meloni, ha trovato il Europa.today.it - Migranti, il "modello Albania" divide l'Ue: "Meglio puntare sui rimpatri" Leggi tutta la notizia su Europa.today.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) La proposta di allargare su scala europea quanto fatto dall'Italia con l', ossia la creazione di "hub" o "piattaforme di sbarco" nei Paesi terzi per la gestione deiirregolari,gli Stati membri dell'Ue. L'iniziativa, guidata dalla premier Giorgia Meloni, ha trovato il

Turchi bianchi - turchi bruni e migranti : il divide et impera del Rais Erdogan - Erdogan esaspera le divisioni sociali per meglio controllare il Paese. E usa i migranti come leva politica nei confronti della Ue. The post Turchi bianchi, turchi bruni e migranti: il divide et impera del Rais Erdogan appeared first on InsideOver. . (It.insideover.com)

La Svezia vuole pagare i migranti perché tornino nella loro Patria - ma il governo si divide - È questa la proposta del partito di estrema destra Democratici di Svezia (SD), che sta dividendo il governo di Stoccolma. . "Crediamo che ci siano molte persone che preferirebbero tornare a casa. Pagare più soldi ai migranti che sono disposti a lasciare la Svezia e tornare nel loro Paese di origine. (Today.it)