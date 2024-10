“Memorial Rosone", partenza in salita per il Judo Kodokan Cesena (Di giovedì 17 ottobre 2024) partenza in salita per il Judo Kodokan Cesena, Riccardo Santoro tra gli atleti scelti per la rappresentativa dell’Emilia Romagna. Sabato scorso si è disputato a Roma, presso la Polisportiva Castelverde, il dodicesimo “Memorial Rosone”, una competizione a squadre delle rappresentative regionali Cesenatoday.it - “Memorial Rosone", partenza in salita per il Judo Kodokan Cesena Leggi tutta la notizia su Cesenatoday.it (Di giovedì 17 ottobre 2024)inper il, Riccardo Santoro tra gli atleti scelti per la rappresentativa dell’Emilia Romagna. Sabato scorso si è disputato a Roma, presso la Polisportiva Castelverde, il dodicesimo “”, una competizione a squadre delle rappresentative regionali

