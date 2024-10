Ilgiorno.it - Manerbio, accoltellato davanti al bar: arrestato un pregiudicato, indagini sulla convivente

(Di giovedì 17 ottobre 2024)(Brescia) – I carabinieri hannoun 59enne a, nel Bresciano, con l'accusa di tentato omicidio aggravato dai futili motivi. Nella notte tra il 17 e il 18 settembre scorsi avevaa un bar del paese un 43enne incensurato che si trova ancora ricoverato in gravi condizioni in ospedale, dove è ancora sospeso fra la vita e la morte a causa delle ferite agli organi interni e delle complicazioni subentrate, nonostante quattro interventi chirurgici e oltre 20 giorni in terapia intensiva,. Da quanto ricostruito dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Verolanuova, nonostante la reticenza della stessa vittima che temeva ulteriori ritorsioni, l'autore del gesto criminale sarebbe Enrico Massimo Carella, 59enne pluri