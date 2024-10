L’Unicef accusa | in Libano una catastrofe mai vista Per il vice direttore Chaiban gli sfollati sono già oltre 12 milioni

Lanotiziagiornale.it - L’Unicef accusa: in Libano una catastrofe mai vista. Per il vice direttore Chaiban gli sfollati sono già “oltre 1,2 milioni”

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Dopo mesi di guerra in Medio Oriente, appare difficile comprendere quale sia la reale situazione dei civili. A fare chiarezza, smentendo Benjamin Netanyahu, che continua a ripetere che l’esercito israeliano sta facendo di tutto per salvaguardare le popolazioni dell’area e che la situazione non è poi così grave, è ilgenerale del, Ted. “Mi unisco a voi non solo come rappresentante del, ma come testimone dellaumanitaria in corso in”, ha esordito