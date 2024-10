Biccy.it - Louis Tomlinson, la struggente lettera per Liam: “Sarò accanto a tuo figlio”

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Gli One Direction poco fa hanno rilasciato un comunicato nel quale si sono detti scioccati per la scomparsa diPayne e hanno spiegato che per il momento non diranno altro, perché si prenderanno del tempo per elaborare il lutto.però non ce l’ha fatta ed ha voluto sfogare il dolore nella scrittura. Il 32enne attualmente era l’ex membro degli One Direction più vicino a, i due si sentivano e vedevano spesso e a quanto pare avevano anche in progetto di tornare a collaborare.nella suaha raccontato del grande amore che nutriva per quello che considerava a tutti gli effetti un fratello.’ tribute toPayne, via his Instagram. pic.twitter.com/lPAE4oPIoo — HL Daily (@UpdateHLD) October 17, 2024e laper. “Sono oltremodo devastato mentre scrivo righe, ma ieri ho perso un fratello.