Oasport.it - LIVE Olimpia Milano-Zalgiris 66-48, Eurolega basket in DIRETTA: EA7 in controllo a 10? dalla fine

Leggi tutta la notizia su Oasport.it

(Di giovedì 17 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA71-55 Giedraitis non si ferma, sono 19 per lui con questa tripla. 71-52 DIMITRIJEVIC! Con azione tutta ben costruita e chiusa al limite dei 24?! 68-52 Scappa Giedraitis e sono due facili in appoggio, 8’30” alla. 68-50 Francisco per la schiacciata di Birutis. 68-48 Bolmaro per LeDay, nuovo +20 e timeout Trinchieri immediato. Inizia l’ultimo quarto. TOP SCORER –: Mirotic 15;: Giedraitis 14 Sirvydis riesce ad arrivare vicino a canestro, ma sbaglia: +18con 10? da giocare. Spreca l’azione d’attacco, 4?6 per tirare per lo. 66-48 Perso sotto canestro Birutis che schiaccia, ma stavolta il motivo c’è: Diop è caduto a terra con dolore molto evidente a causa di un brutto atterraggio sulla caviglia destra. Diop regala due liberi a Birutis, che però li sbaglia. Ultimo minuto del quarto.