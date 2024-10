L'Italia per la prima volta è campione del mondo di degustazione di vino alla cieca (Di giovedì 17 ottobre 2024) Per la prima volta l’Italia esce vincitrice dal Campionato del mondo di assaggio alla cieca, primeggiando su altre 38 nazioni nella competizione tenutasi a Bordeaux. Al Château Dauzac di Margaux, si è svolta la dodicesima edizione del concorso organizzato da La Revue du Vin de France - la prestigiosa "guida verde" del vino francese - che ha visto ben 39 squadre assaggiare dodici vini - sei bianchi e sei rossi - da tutto il mondo. degustazione a squadre Dodici vini, francesi e stranieri, sono stati sottoposti alla cieca alle squadre partecipanti. Ognuna, in rappresentanza del proprio paese aveva l'obiettivo di individuare quante più informazioni possibili circa il vino a cui corrispondeva un sistema di punteggio. Gamberorosso.it - L'Italia per la prima volta è campione del mondo di degustazione di vino alla cieca Leggi tutta la notizia su Gamberorosso.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Per lal’esce vincitrice dal Campionato deldi assaggio, primeggiando su altre 38 nazioni nella competizione tenutasi a Bordeaux. Al Château Dauzac di Margaux, si è sla dodicesima edizione del concorso organizzato da La Revue du Vin de France - la prestigiosa "guida verde" delfrancese - che ha visto ben 39 squadre assaggiare dodici vini - sei bianchi e sei rossi - da tutto ila squadre Dodici vini, francesi e stranieri, sono stati sottopostialle squadre partecipanti. Ognuna, in rappresentanza del proprio paese aveva l'obiettivo di individuare quante più informazioni possibili circa ila cui corrispondeva un sistema di punteggio.

