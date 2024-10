L’ex One Direction Liam Payne è morto a Buenos Aires: cosa sappiamo (Di giovedì 17 ottobre 2024) Tragedia nel mondo della musica: l’ex membro degli One Direction Liam Payne è morto sul colpo dopo essere precipitato dal terzo piano della sua stanza d’albergo al CasaSur Hotel nel quartiere Palermo di Buenos Aires, in Argentina. A dare la notizia è stata l’Associated Press. Payne aveva 31 anni. cosa sappiamo della morte di Liam Payne La polizia del capoluogo argentino ha dichiarato in una nota che la caduta ha provocato «ferite estremamente gravi». I poliziotti sono stati inviati all’hotel in risposta a una chiamata di emergenza su un «uomo aggressivo che potrebbe essere sotto l’effetto di droghe o alcol». Al loro arrivo gli ufficiali hanno sentito un tonfo e hanno trovato il corpo di Payne nel cortile dell’hotel. Il volo per 13 o 14 metri non gli ha lasciato scampo. Non è chiaro se la caduta sia stata intenzionale o accidentale. Amica.it - L’ex One Direction Liam Payne è morto a Buenos Aires: cosa sappiamo Leggi tutta la notizia su Amica.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Tragedia nel mondo della musica: l’ex membro degli Onesul colpo dopo essere precipitato dal terzo piano della sua stanza d’albergo al CasaSur Hotel nel quartiere Palermo di, in Argentina. A dare la notizia è stata l’Associated Press.aveva 31 anni.della morte diLa polizia del capoluogo argentino ha dichiarato in una nota che la caduta ha provocato «ferite estremamente gravi». I poliziotti sono stati inviati all’hotel in risposta a una chiamata di emergenza su un «uomo aggressivo che potrebbe essere sotto l’effetto di droghe o alcol». Al loro arrivo gli ufficiali hanno sentito un tonfo e hanno trovato il corpo dinel cortile dell’hotel. Il volo per 13 o 14 metri non gli ha lasciato scampo. Non è chiaro se la caduta sia stata intenzionale o accidentale.

Liam James Payne era nato il 29 agosto 1993 a Wolverhampton; dopo l'esperienza con gli One Direction aveva iniziato, nel 2016, una carriera come solista, lanciando il suo primo tour mondiale nel 2020. I poliziotti che hanno eseguito i primi rilievi avrebbero trovato la suite deluxe occupata dal cantante completamente messa a soqquadro, con lo schermo di un televisore in frantumi, resti di ...

Il successo internazionale ha avuto un prezzo altissimo per Payne, che negli ultimi anni aveva reso pubblici i suoi problemi di salute mentale, depressione e alcolismo, iniziati proprio durante il periodo più intenso della sua carriera musicale.

Il gruppo ben presto diventa una delle boy band più famose di sempre fino al 2015, anno in cui il gruppo si scioglie. In un'intervista rilasciata alcuni dopo, il cantante aveva rivelato la sua dipendenza da alcol e droghe che spesso lo portavano a "indurlo a pensieri suicidi". Il personale medico di Buenos Aires è arrivato poco dopo l'incidente, avvenuto intorno alle 17 locali di mercoledì 16 ...