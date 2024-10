Ilfattoquotidiano.it - Le promesse del governo alla Ue: detrazioni giù di 7 miliardi e taglio “drastico” degli aiuti alle imprese. Ma nella prossima legislatura

Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Per ottenere dUe di poter spalmare su sette anni le riduzioni di spesa imposte dal nuovo Patto di stabilità ilMeloni deve impegnarsi a realizzare una serie di riforme ulteriori rispetto quelle già previste dal Pnrr. Nel farlo, mette per la prima volta nero su bianco una cifra pesante. Quella dei taglifiscali che dovranno esser fatti digerire ai cittadini nei prossimi anni. Si parla di agevolazioni fiscali come quelle godute da chi ha un mutuo, sostiene spese mediche o fa lavori di ristrutturazione in casa. Ma anche di aliquote Iva ridotte, esenzioni, sussidi dannosi per l’ambiente come l’accisa agevolata sul gasolio il cui ritocco (per ora solo ipotetico) è costatomaggioranza giorni di attacchi da parte delle opposizioni.